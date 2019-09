Giornata al Parco dell’Adelasia con ricerca del tesoro della principessa

Domenica 15 settembre a partire dalle 10 è possibile vivere una giornata dedicata al parco dell’Adelasia.

Al mattino si trascorrono tre orette con una guida naturalistica che, fra racconti, camminate e sguardi nel bosco, racconta chi vive nel parco.

Al pomeriggio dalle 14, invece, bambini insieme ai genitori vanno alla ricerca del tesoro della principessa Adelasia. Su un percorso di 5 km si dovranno cercare gli indizi che condurranno direttamente al tesoro.

Tutte le attività sono gratuite e adatte ai bambini dai 6/7 anni in su.

Per una buona riuscita della manifestazione si consiglia la prenotazione al numero 3386931783.

Cascina Miera sarà aperta a pranzo (menù bimbo 10 euro: polenta con salciccia o salciccia e patate fritte, bibita e dolce), per merenda ed eventualmente anche per cena, ma, per chi volesse vivere il parco a 360°ci sarà ancora la possibilità di pernottare la sera del sabato sia in tenda (fornita da noi con materassini) o in camerata direttamente in rifugio.