Giorgio Laveri torna ad Albissola Marina con la mostra “Insert Coin”

Con il patrocinio del Comune di Albissola Marina da sabato 7 dicembre a domenica 12 gennaio presso Balestrini – Centro Cultura Arte Contemporanea e l’Associazione Culturale “Angelo Ruga” – Lavanderia, in via Stefano Grosso 49, è visitabile la mostra “Insert Coin” di Giorgio Laveri.

Dopo aver esposto nelle più importanti gallerie e fiere d’Europa e incantato il pubblico d’oltreoceano con le recenti mostre a New York (Chelsea, 2019) e Miami (Art Miami, 2018), l’artista torna esattamente dopo trent’anni ad esporre ad Albissola Marina da Balestrini, nel ricordo dell’amicizia che lo ha sempre legato a Franco Balestrini, e contemporaneamente alla Lavanderia, l’associazione culturale dedicata al maestro Angelo Ruga.

Alcune esperienze ritornano perché magari sono rimaste aperte ad osservarci da fuori: si è chiuso solo un capitolo, abbiamo solo lasciato decantare le emozioni, ma non si è ancora conclusa e non è stata dimenticata quell’esperienza di trent’anni or sono. Le opere, in parte già esposte con grande successo nella recente personale di Reggio Emilia, sono il meglio della sua recente produzione ascrivibile al periodo “gigantista”, da “Una tira l’altra” ai “Truka” passando per “Gustavo” e le “Mollywood”.

La ceramica… il suo mezzo espressivo d’elezione, passando per il cinema, il teatro e la sperimentazione interdisciplinare. Dal 1972 al 2019 Giorgio Laveri ha presentato oltre 300 eventi in Italia e nel mondo. La collaborazione stabile con alcune delle più importanti gallerie d’arte italiane e straniere ha permesso inoltre una capillare diffusione del lavoro congiunto alla scultura ceramica, che arriva dalla storica appartenenza alla colonia artistica di Albisola, conosciuta e apprezzata a livello internazionale.

Tra il gioco e l’ironia, la voglia di creare e di divertirsi si incastrano le opere di Giorgio Laveri, oggetti che sono carichi di semplicità e colori sgargianti, lucidi nella resa del materiale quale la ceramica. Oggetti di uso quotidiano che in fondo sono parte della sua storia personale, poiché rimandano anche alla sua esperienza cinematografica e teatrale, che significa per l’artista porre attenzione ai sensi visivi, estetici ed emozionali di cui si rivestono le cose rappresentate: caffettiere, birilli, penne stilografiche, fischietti, rossetti, cavatappi, temperini, carri armati, ciliegie…

Sabato 7 dicembre dalle ore 18 l’artista sarà presente all’inaugurazione per incontrare il pubblico e rispondere alle domande e curiosità dei visitatori.

INFORMAZIONI

Balestrini – Centro Cultura Arte Contemporanea

Via Isola 40

balestriniarte@icloud.com

3475570706

Associazione Culturale “Angelo Ruga” – Lavanderia

Via Stefano Grosso 49

info@angeloruga.it

3494925246