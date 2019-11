Giorgio Amico parla de “I Liguri, antico popolo tra Alpi e Mediterraneo”

Sabato 23 novembre alle ore 16 nella Sala Convegni Palace, in via Aurelia 121 il Circolo Socioculturale Pontorno ODV di Spotorno con il patrocinio del Comune promuove l’incontro pubblico con il professor Giorgio Amico su “I Liguri, antico popolo tra Alpi e Mediterraneo”, a cui sono invitati la popolazione tutta, in particolare quanti hanno la curiosità di conoscere le proprie origini.

I liguri sono ritenuti dagli studiosi la più antica popolazione di cui si conosca l’esistenza sul suolo italico e sulle terre dell’Europa occidentale: i ritrovamenti dei Balzi Rossi e delle Grotte del Finalese (Arene Candide e Pollera) testimoniano tale antica origine. L’antico popolo, fiero, combattente e geloso della propria libertà parla ancora oggi attraverso le iscrizioni rupestri, i manufatti in pietra residuali e i ritrovamenti archeologici ritrovati anche in tempi recenti nel vasto territorio in cui essi vissero.

Manufatti di rame, bronzo, oro, argento, vitrei, ceramici e di ambra, anche di squisita fattura, confermano che gli antichi liguri, buoni conoscitori dei metalli e abili commercianti, erano insediati in un vasto territorio dalle Alpi al Mediterraneo e non solo lungo le coste dell’Alto Tirreno.

Il territorio in cui secoli dopo verrà fondata Roma era già abitato da liguri? I Siculi cosi chiamati dal nome del loro condottiero Siculo, o Sikelòs, erano una popolazione ligure? DNA ligure si trova nel sangue degli abitanti campani del Sannio: perché? I liguri furono a fianco di Annibale quando, alla guida dell’esercito cartaginese e con gli elefanti, nel 218 avanti Cristo, varcò le Alpi per affrontare l’esercito romano? A queste ed altre domande, sulla base di documenti storici e scritti greci e latini, Giorgio Amico darà risposta nel corso della conferenza.