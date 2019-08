Giorgia Würth presenta “Io, lui e altri effetti collaterali”

Proseguono gli appuntamenti dell’edizione 2019 dei “Martedì della Cultura”, la rassegna estiva dedicata ai libri, alla poesia e alla musica organizzata dall’Assessorato a Turismo e Cultura del Comune di Loano in collaborazione con Dimensione Eventi e il Mondadori Bookstore.

Martedì 20 agosto alle ore 18 nel ridotto dell’arena estiva del Giardino del Principe (in caso di maltempo alla Biblioteca “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal) si terrà la presentazione di “Io, lui e altri effetti collaterali” di Giorgia Würth (Noeditore), che mette in luce come femmine e maschi siano due universi profondamente differenti, complementari a volte, ma di solito incompatibili.

A condurre l’incontro con l’autore sarà, come di consueto, Graziella Frasca Gallo (la gieffegi della Gazzetta di Loano), accompagnata dalla chitarra e dalla voce dal maestro Roberto Sinito.

Noi diciamo ‘no’, loro capiscono ‘sì’. E spesso hanno ragione. Noi pensiamo e facciamo venti cose contemporaneamente, senza concludere nulla, loro non pensano e ne fanno al massimo una, ma la portano a termine. Noi giochiamo in singolo, loro fanno squadra. Noi mangiamo quello che non ci fa ingrassare, loro quello che gli piace. Noi ricordiamo le cose anche dopo anni, loro dopo un minuto hanno già dimenticato tutto. Noi fingiamo l’orgasmo, loro fingono l’amore. Noi puliamo, loro sporcano. Noi stiriamo, loro stropicciano. Noi partoriamo sangue, loro ne sono terrorizzati. E poi c’è Lui.

Giorgia Würth nasce a Genova da mamma ligure e papà svizzero. Laureata in Scienze della Comunicazione, inizia presto la sua carriera di attrice spaziando dal teatro (“Antigone”, “Cecità”, “Xanax”) al cinema (“Ex”, “Maschi contro femmine”, “Sinestesia”) alla televisione (“Un medico in famiglia”, “Moana”, “Le tre rose di Eva”). Nel 2010 pubblica per Fazi il suo primo romanzo, “Tutta da rifare”, storia di una ragazzina che si ammala di dipendenza da chirurgia estetica. Il secondo romanzo appare nel 2014 e s’intitola “L’accarezzatrice”.