Gioele Dix incontra Luca Bizzarri a “Dixcorrendo 2019”

“Dixcorrendo – Incontri ravvicinati con gente di talento ” torna nella suggestiva cornice della piazzetta di Bergeggi: Angelo Pintus e Luca Bizzarri sono gli ospiti d’eccezione di questa terza edizione, dando la loro disponibilità ad interviste confidenziali sulla loro storia e la loro carriera. Il format delle serate prevede infatti che personaggi talentuosi del mondo dello spettacolo propongano, stimolati e provocati dal padrone di casa Gioele Dix, episodi, aneddoti, pezzi di repertorio noti e meno noti.

Giovedì 8 agosto alle ore 21:30 il secondo prestigioso ospite di questa edizione di “Dixcorrendo” sarà Luca Bizzarri, attore, conduttore, comico, operatore culturale, nonché ligure doc ed è quest’ultimo un motivo di piacere supplementare nell’averlo con noi. Formatosi alla scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova, ha saputo col tempo arricchire il proprio profilo artistico, grazie a un talento e una determinazione non comuni. Come è noto, risale agli anni ’90 il suo sodalizio con Paolo Kessisoglu, con il quale ha percorso gran parte della sua carriera, televisiva e non, sempre in sintonia.

A Bergeggi lo incontreremo insolitamente da solo ma contiamo si porti sulle spalle la sua famosa carogna, irresistibile personaggio degli esordi, quando militava nei Cavalli Marci, indimenticato gruppo cult del cabaret genovese. Sarà un piacere ascoltarlo raccontare le sue molteplici esperienze professionali, vicine e lontane. Ma sarà inevitabile interrogarlo anche sui suoi impegni più recenti, in bilico fra cultura e intrattenimento. Il suo spirito caustico e disincantato ci farà certamente da guida.

Ingresso: 18 €

Prevendite: Proloco Bergeggi (Ufficio Informazioni Turistiche, via Aurelia, davanti al vecchio faro, www.prolocobergeggi.it) / www.etes.it .

L’originale talk show ideato e condotto dall’attore e autore milanese è diventato ormai un appuntamento fisso dell’estate bergeggina, grazie all’impegno costante dell’amministrazione comunale, alla collaborazione appassionata della Proloco e all’amore di Gioele Dix per questo pezzetto di Liguria e il mestiere del comico. Il tutto nella convinzione che la cultura, come la natura, abbiano bisogno di aree protette per continuare a fornire nutrimento allo spirito, all’intelligenza e al cuore.

“Il mestiere del comico è quello che ha maggiormente appassionato e cambiato la mia vita – spiega Gioele Dix – e per questo lo amo e sono amico di tanti comici. Tutti diversi per stile e provenienza, eppure tutti accomunati dalla medesima ossessione: divertire il pubblico. Per questo diventano osservatori implacabili della realtà che li circonda e non esitano mai a mettersi in gioco, anche come persone, spesso fustigando vizi e difetti contemporanei, ma sempre con passione sincera”.

Con la naturalezza e la semplicità che viene da rapporti di amicizia e simpatia consolidati Gioele condurrà il gioco con i suoi ospiti. All’insegna del grande divertimento per tutti: per gli artisti sul palco, coinvolti in una rara occasione di libertà di esprimersi, raccontare e ridere anche di sé, e per il pubblico in piazza, che potrà aggiungere al piacere di ritrovare personaggi noti e amati, quello di poterli conoscere da vicino e divertirsi con loro.

“Nella mia attività ho sempre privilegiato il rapporto diretto con il pubblico – aggiunge Dix – Per questo mi trovo a mio agio sul palco a condurre queste speciali serate estive. Anche se, devo dire, non mi dispiacerebbe vederle trasformate in un format televisivo”. Anche questa estate, insomma, Dixcorrendo promette una volta di più sorprese, novità e risate. Occasioni uniche, irripetibili e anche per questo da non perdere.

“Sono sempre più convinto che il binomio cultura e natura debbano essere la chiave per far apprezzare al meglio le estati nel nostro bellissimo borgo – dichiara Roberto Arboscello, al suo secondo mandato come sindaco di Bergeggi e promotore dell’iniziativa – Abbiamo potuto in questi anni apprezzare Gioele Dix come artista e amico e conosciamo bene il suo legame con il nostro territorio. Questa iniziativa è stata premiata dal pubblico e abbiamo molte idee per il futuro. Contiamo che le realtà locali, e non, riescano a moltiplicare il sostegno che questa e altre iniziative meritano”.