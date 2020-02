“Giocare a Burraco” con il Lions Club Alassio “Baia del Sole”

Sabato 22 febbraio dalle ore 15 nelle eleganti sale dell’Hotel Savoia il Lions Club Alassio “Baia del Sole” organizza il nono Torneo Distrettuale di Burraco del Distretto Lions 108ia3, ente che coordina i Club di gran parte del Piemonte e della Liguria.

Una giornata di svago con un importante fine benefico: l’intero ricavato sarà devoluto infatti a favore della LCIF Lions Clubs International Foundation. Con una storia di solidarietà e supporto alle spalle, da oltre cinquant’anni la fondazione riesce ad agire in molti campi di interesse differenti, come campagne per la vista, il diabete, il cancro giovanile, l’ambiente, la fame, i giovani e le emergenze umanitarie.

“Con le sue numerose strutture ricettive Alassio si conferma uno dei luoghi più amati da soci e amici delle zone limitrofe e delle regioni vicine e siamo lieti che anche in questa occasione il nostro Club possa ospitare questo incontro”, dichiara il Club della Baia del Sole.