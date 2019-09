Ginnastica al femminile: in tutte le fasi della vita della donna

La vita frenetica, l’esercizio fisico praticato senza particolari attenzioni, traumi (parto), la gravidanza, i chili di troppo mettono a dura prova il nostro pavimento pelvico. Parliamo di una parte del nostro corpo su cui vi è un vero e proprio tabù nonostante svolga funzioni molto importanti. Per questo prendersene cura è molto importante e la ginnastica del Pavimento Pelvico può essere un’occasione per farlo.

Gli incontri si terranno al mercoledì e al sabato mattina dalle 10 alle 11 alla Palestra Athlon in via Bartoli 17R a Savona. È possibile effettuare sedute individuali oppure incontri in gruppo. Seduta individuale: 30 €; 4 sedute di gruppo a cadenza settimanale: 50 €.