“Gigi L’altro Show” all’Essaouira Club

Strobe srl presenta presso l’Essaouira Club di Albenga venerdì 25 gennaio un evento unico nel suo genere: “Gigi L’altro show”, il tributo alla musica del “maestro” Gigi D’Agostino, il simbolo degli amanti del sound made in Italy che lanciando il “lento violento due punto zero” crea l’evoluzione.

“Gigi L’altro show” è un dj con un’esperienza ventennale e una capacità di adattarsi a qualsiasi situazione: il suo dj set è vario con i saliscendi tipici di D’Agostino. È un tributo al “Maestro” e ripercorre la sua carriera dagli inizi ad oggi proponendo le sue hit degli anni ’90, 2000 e attuali.

Sarà inoltre possibile cenare prima della serata in compagnia del “Maestro” al costo di 25 €. Un regalo che per questa edizione della “Classica studentesca”, Paolo Savina e Gianluca Romano (conosciuto come ERRE), titolari di Strobe srl, vogliono fare ai loro clienti. In tempi in cui si tende a tagliare i costi in ogni settore, investire è diventato ormai raro!

Come sempre le serate di Strobe srl prestano particolare attenzione ai giovanissimi e promuovono un divertimento consapevole e responsabile! In partnership con l’evento “La Taberna del foro”, Albenga, “Rudy Cafè” Alassio, “Victorian Pub” Alassio.

Ingresso in lista entro le 00:15 al prezzo di € 15 con drink

Navetta gratuita da piazza del Popolo ad Albenga e dalla stazione ferroviaria di Alassio