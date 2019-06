Gigi e Andrea al Dreams Festival a Loano

Sabato 3 agosto, alle ore 21:30, Gigi e Andrea in scena al Dream Festival all’Arena Estiva Giardino Del Principe di Loano.

Gigi Sammarchi e Andrea Roncato tornano a raccontarsi in teatro, tra divertimento e risate. Lo spettacolo è uno show che comprende le migliori scenette della storia di Gigi e Andrea. Andrea Roncato ha all’attivo 55 film e 400 episodi di fiction (tra cui “Carabinieri”, “La voce del cuore”, “L’ispettore Coliandro”, “Il restauratore”, “Don Matteo” e molti altri) più altri 13 film con Gigi e la serie di “Don Tonino”.

Insieme hanno condotto anche 16 trasmissioni televisive come “Premiatissima”, “Risatissima”, “Festival”, “Grand Hotel”, “Bellezze al bagno”, “Sabato al circo”, “Luna di miele”, “Il Ficcanaso”, “Il Tg delle vacanze” e altre. Andrea ha condotto “Domenica In” con Mara Venier.

Vendita e prevendita biglietti per gli spettacoli di musica, cabaret, danza, teatro sul circuito Ticket One (on-line su ticketone.it ed in tutti i punti vendita affiliati) e a Loano presso il Mondadori Bookstore di via Garibaldi.