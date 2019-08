Gianni Oliva presenta “Anni di piombo e di tritolo”

Lunedì 19 agosto alle 21:30 alla Biblioteca Civica “R. Deaglio”, in piazza Airaldi e Durante, ad Alassio Gianni Oliva presenta il suo libro “Anni di piombo e di tritolo” (Mondadori), in dialogo con il professor Pier Franco Quaglieni, in un incontro organizzato dal Centro Pannunzio.

Gianni Oliva, storico e docente, la cui ricca produzione saggistica è incentrata soprattutto sulla storia italiana fra Ottocento e Novecento, ha spesso affrontato gli aspetti trascurati dalla storiografia dominante nel dopoguerra.

In questo libro ripercorre i fatti del terrorismo rosso e del terrorismo nero capitati in Italia dal dicembre 1969, con i morti di piazza Fontana a Milano, alla strage della stazione di Bologna del 1980. Un libro per ricordare ai tanti che hanno dimenticato e per far conoscere a quelli nati dopo e cresciuti in una scuola dove la storia antica ha più peso di quella contemporanea.