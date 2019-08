Gianni Farinetti presenta il romanzo “La bella sconosciuta”

Al Festival “Parole Ubikate in Mare”, organizzato dalla Libreria Ubik e dal Comune di Albissola Marina, domenica 1 settembre alle ore 21:15 in piazza della Concordia (in caso di pioggia al museo Muda) Gianni Farinetti, uno dei più amati scrittori di noir italiani, vincitore di numerosi premi letterari e tradotto nei maggiori Paesi europei, presenta il nuovo giallo “La bella sconosciuta” (Marsilio). Letture a cura dell’attore Giorgio Scaramuzzino. Modera Renata Barberis.

Metti una notte di San Lorenzo, stelle cadenti, un prato con una festosa brigata di amici, cibo e vini buonissimi – eh già, facile, siamo nell’Alta Langa piemontese, ma alcuni momenti riguardano anche la nostra città, Savona… – l’atmosfera scanzonata e carica di erotismo –eh già, facilissimo, siamo nel pieno di una torrida e languida estate in campagna. Metti che questa arcadia venga bruscamente interrotta da una funesta disgrazia che, metti, il maresciallo Beppe Buonanno, comandante della locale stazione dei carabinieri, sospetta da subito non essere affatto un incidente ma un omicidio bello e buono.

Metti che tra conosciuti e amati personaggi della saga farinettiana guidati dall’immancabile Sebastiano Guarienti, ai quali se ne aggiungono di nuovi – alcuni irresistibili – il maresciallo Buonanno si trovi a sbrogliare una delicatissima matassa che appare come uno sfuggente gioco di specchi, di bugie, di omissioni, con una domanda ben ferma in testa: ma chi è realmente Angela, la bella sconosciuta ospite di Sebastiano alle Vignole, assediata da tre uomini in competizione fra di loro? Metti che tutti i tasselli del rebus trovino il loro ordinato – ma inatteso, inquietante – posto. E se invece il gioco rimanesse aperto?

Gianni Farinetti vive in una cascina dell’Alta Langa. Copywriter, sceneggiatore e regista (ha realizzato alcuni documentari e cortometraggi) ha esordito in narrativa nel 1996 con il romanzo Un delitto fatto in casa con cui ha vinto il Premio Grinzane Cavour, Il Première Roman di Chambéry e il Premio Città di Penne. Nel 1998 ha vinto il Premio Selezione Bancarella con L’isola che brucia, nel 2008 il Premio Via Po con Il segreto tra di noi, e nel 2016 il Premio Recalmare Leonardo Sciascia con Il ballo degli amanti perduti.