Giancarlo Giannini al Dreams Festival a Loano

Giovedì 8 agosto, alle ore 21:30, Giancarlo Giannini in scena al Dream Festival all’Arena Estiva Giardino Del Principe di Loano.

Il recital di Giancarlo Giannini è un singolare incontro di letteratura e musica.

L’attore, particolarmente esperto nell’analisi della parola, recita una serie di brani e poesie al grande pubblico da Pablo Neruda, Garcia Lorca, Marquez, ai più classici come Shakespeare, Angiolieri, Salinas. Vari autori e un unico tema: l’amore, la donna, la passione, la vita.

Giannini sarà accompagnato da una serie di brani inediti del sassofonista partenopeo: Marco Zurzolo, suonati dal suo quartetto. L’attore condurrà gli spettatori in ‘Atmosfere’, mistiche, malinconiche, amorose, ed ironiche in un viaggio dal ‘200 fino ad arrivare ai giorni nostri.

Vendita e prevendita biglietti per gli spettacoli di musica, cabaret, danza, teatro sul circuito Ticket One (on-line su ticketone.it ed in tutti i punti vendita affiliati) e a Loano presso il Mondadori Bookstore di via Garibaldi.