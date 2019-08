Gian Piero Alloisio in “Ragazze Coraggio”

Nell’ambito della Festa ANPI “I Resistenti” 2019 Gian Piero Alloisio, che nell’edizione 2018 portò lo spettacolo “Aria di libertà”, ritorna domenica 18 agosto alle ore 21:30 al parco dei giardini di Zinola con le “Ragazze Coraggio”.

Dopo “Aria di libertà”, storia di un ragazzino partigiano, e “Luigi è stanco”, storia di una famiglia ribelle, Alloisio, autore e interprete di teatro canzone, collaboratore storico di Francesco Guccini e Giorgio Gaber, completa la sua trilogia dedicata alla Resistenza con “Ragazze Coraggio”. Il ruolo delle donne che hanno partecipato alla Lotta di Liberazione per molto tempo è stato sminuito in favore dell’immagine del partigiano guerriero e quindi maschio. Infatti lo stereotipo femminile di lungo periodo, che vedeva la donna intenta ad occuparsi della casa e dei figli, di fatto la escludeva dalla vita politica e civile.

Nello spettacolo di Alloisio il ritratto di alcune donne partigiane (Fidia “Donata” Lucarini, Pierina “Milly” Ferrari, Ivana Comaschi Alloisio, Adriana “Vittoria” Colla) smentisce questa immagine proseguendo il filo rosso che lega i tre copioni musicali e teatrali: parlare della Resistenza fra Liguria e Piemonte, parlarne raccontando storie in cui anche le nuove generazioni possano identificarsi, parlarne rivendicando l’appartenenza ad una famiglia partigiana per parte di padre che per parte di madre.

Sarà presente il partigiano Mario “Aria” Ghiglione, la cui storia si intreccia a quelle raccontate nello spettacolo.