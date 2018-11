“Giallone di Ferragosto” al Tennis Club

Dal 12 al 19 agosto prossimi al Tennis Club Loano si svolgerà il celebre “Giallone di Ferragosto”, tradizionale torneo estivo nato negli anni ’70 e diventato ormai un evento imperdibile per tutti gli appassionati di tennis del comprensorio e anche per i “tennisti turisti”. L’evento gode del patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, del Coni e della Federazione Italiana Tennis.

La formula della competizione prevede incontri di doppio a tabellone di eliminazione: in ogni turno, i quattro giocatori di ogni partita saranno estratti a sorte tra i partecipanti ancora in gara. Le coppie sono formate per sorteggio prima dell’ingresso in campo: la denominazione di torneo “giallo” deriva proprio dal fatto che i giocatori non sanno fino all’ultimo chi sarà il loro compagno né l’avversario.

Gli incontri si svolgeranno in orario serale e notturno a partire dalle 19. Possono partecipare giocatrici e giocatori soci e non soci con classifica superiore a 4.2 maschile e 4.1 femminile. La quota di iscrizione è di 10 euro per ciascun giocatore (socio e non socio) e di 5 euro a giocatore per ogni partita; la quota di rientro è di 5 euro per ciascun giocatore (socio e non socio) e di 5 euro a giocatore per ogni partita. A fare da contorno alla competizione, che prevede ricchi premi, grigliata, musica e divertimento.

Per informazioni contattare il Tennis Club di via Aurelia 66 ai numeri 019673096 / 3207208485 o via e-mail all’indirizzo tcl@virgilio.it.