GGL- Open day del Grandi piccoli Lettori a Savona

Sabato 30 novembre alle ore 10.00 presso La Feltrinelli Point di Savona (Via Astengo 9/11r) invitiamo i giovani lettori all’OPEN DAY della lettura: a darvi il benvenuto una gustosa merenda e tante nuove idee per dare vita insieme a nuovi circoli di lettura per bambini (6-9 anni) e per ragazzi (10-13 anni)!

Unisciti anche tu con l’entusiasmo della libraia Alessandra, del suo titolare Paolo, della loro collaboratrice Victoria.

Se sei un amante dei libri e hai voglia di conoscere bambini o ragazzi che, come te, condividono questa meravigliosa passione, ti aspettiamo!

L’evento e le riunioni che si terranno in libreria sono completamente gratuite e senza l’obbligo di acquistare i libri.

Gli incontri avranno cadenza bimestrale. Sui titoli che i bambini decideranno di leggere la libreria applicherà uno sconto del 15%.

Inoltre durante l’anno verranno invitati autori per bambini e ragazzi per dare l’opportunità ai giovani lettori che aderiscono ai GGL di poter conoscere e chiacchierare con i loro scrittori preferiti.