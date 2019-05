“Geometrica” in esposizione da TraumFabrik

Controllo progettuale, rigore formale, analiticità percettiva, suggestione spaziotemporale possono essere alcuni tra i caratteri distintivi e qualificanti il linguaggio espressivo degli autori che gli organizzatori hanno selezionato per il nuovo progetto espositivo a cura di Alex Raso e Riccardo Zelatore e ospitato da domenica 12 maggio (inaugurazione ore 11) a domenica 26 maggio presso la sede di TraumFabrik a Celle Ligure.

Nell’occasione vengono presentate le opere di Giovanni Campus, Paolo Minoli, Marcello Morandini, Carlo Nangeroni, Gianfranco Pardi,autori i cui percorsi si sono varie volte incrociati nella ricerca e nella vita, pur mantenendo una sostanziale autonomia espressiva. Alcuni di loro hanno condiviso presupposti poetico-ideologici, l’impegno nella teorizzazione del loro pensiero, percorsi educativi, altri si sono impegnati in svariati settori della comunicazione visiva portando la concezione interdisciplinare dell’arte come uno dei capisaldi della loro attività, tutti hanno interpretato un modo rigoroso e coraggioso di fare arte nella costante ricerca di procedimenti inediti di comunicazione.

Il valore della strutturazione geometrica, all’interno della ricerca di tutti questi artisti, è stato ed è fondamentale per cogliere i processi di organizzazione della superficie, le coordinate spaziali, la scelta dei valori luminosi, gli equilibri delle forme in gioco, in un divenire espressivo che non è mai statico ma esplora in modo sempre diverso il rapporto con lo spazio in un costante e coerente divenire di situazioni visive. Geometria non tanto come modello stilistico ma come struttura metodologica, come meccanismo visivo che permette di svelare, per alcuni, la poesia della luce e, per altri, consente molteplici esplorazioni della forma, è misura e sconfinamento dai limiti preposti alla rappresentazione della pittura, rappresenta l’ideale mappatura spaziale.

Costruttività geometrica, esperienza della luce, dimensione analitica del processo cromatico, esplorazione del campo percettivo, dinamismo compositivo, sono in sintesi gli elementi alla base del divenire immaginativo degli autori ordinati in questa mostra, ognuno dei quali ha un rapporto particolare con il fare pittura, con la sperimentazione di risorse espressive originali e sovente inusuali, in cui superficie e tridimensionalità convivono, dimensione tattile e piacere visivo si armonizzano nelle differenti declinazioni.

La mostra intende pertanto seguire, senza eccessivi vincoli storicistici e all’interno di un percorso inevitabilmente soggettivo, alcune traiettorie della ricerca espressiva del secondo novecento in Italia attraverso l’incontro-confronto con differenti identità creative che rivelano tra l’altro un notevole senso di continuità con la tradizione delle avanguardie storiche.