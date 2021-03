“Geologia marziana”: le nuove sfide dell’esplorazione planetaria con gli Astrofili Savonesi

Savona. Nell’ambito della rassegna di divulgazione scientifica “Spazio per Tutti”, organizzata dal Gruppo Astrofili Savonesi e dall’Associazione Ligure Astrofili Polaris, venerdì 26 marzo alle ore 21 su YouTube e Zoom la professoressa Paola Cianfarra dell’Università degli Studi di Genova illustrerà la “Geologia marziana. Le nuove sfide della geologia all’esplorazione planetaria”.

Si tratta di una disciplina relativamente giovane, affascinante e in grado di svelarci molti misteri del Sistema Solare fino ad ora insoluti. La crescente mole di dati acquisiti negli ultimi decenni attraverso le missioni spaziali ha permesso di comprendere l’assetto geologico di Marte, tuttavia ci sono ancora numerosi quesiti che non hanno trovato una risposta, per esempio se esiste sul pianeta un’attività geodinamica presente.

L’utilizzo di metodi d’indagine messi a punto dagli studiosi per comprendere l’evoluzione geologica del nostro pianeta possono fornire un valido strumento per svelare i segreti ancora nascosti di quello “rosso”.

Sulla chat della piattaforma Zoom ci sarà la possibilità di interagire e porre domande. Per partecipare è sufficiente inserire il Meeting ID: 872 9682 3012 e il Passcode iYp0K0 .