“Genova – Un luogo per ricominciare” alla Rassegna Cinematografica di Quiliano

Prende avvio venerdì 3 maggio alle ore 20:30 nella Sala Consiliare del Municipio la Rassegna Cinematografica di Quiliano a cura del Cineforum Quei Bravi Ragazzi. La kermesse composta da quattro appuntamenti avrà per tema la città di Genova. Si inizierà con “Genova – Un luogo per ricominciare” (2008) di M. Winterbottom. Proiezione con relatore Gianni Novelli.

Un docente inglese (il premio Oscar Colin Firth) dopo la prematura morte della moglie accetta un incarico presso l’Università di Genova nel tentativo di iniziare una nuova vita con i figli e superare il lutto. Michael Winterbottom coglie il pretesto di un dramma familiare per raccontare con grande passione la città attraverso le sue strade e i suoi palazzi, un luogo in equilibrio tra antico e modernità.

La rassegna fa parte del progetto “Premio Quiliano Cinema” che per il terzo anno consecutivo porterà a Quiliano proiezioni, conferenze e ospiti illustri. L’iniziativa in programma per il 15 e 16 giugno è realizzata grazie al contributo della Fondazione De Mari.

Domenica 5 maggio

Concerto “Da Faber al cielo”

Aldo Ascolese e Domenico Berta

Sabato 11 maggio

Guido che sfidò le Brigate Rosse (2007)

di G. Ferrara proiezione con relatore Luca Brisa

La ricostruzione della drammatica vicenda di Guido Rossa (Massimo Ghini), operaio e delegato sindacale presso l’Italsider di Cornigliano, che pagò con la vita il proprio senso civico e la sua posizione senza compromessi contro membri dell’eversione armata infiltrati tra i lavoratori dello stabilimento siderurgico. Un tragico evento che ebbe però l’effetto di determinare la definitiva frattura tra le Brigate Rosse da una parte e il mondo operaio e la società civile dall’altra, preludio alla sconfitta del terrorismo.

Sarà presente Andrea Bruschi, uno degli interpreti del film, per un incontro intervista con il pubblico.

Domenica 12 maggio

“Liguria e Cinema”

chiacchierata con Steve Della Casa