In occasione della Giornata Mondiale della Prematurità domenica 17 novembre alla Farmacia di Legino, in via Stalingrado 68R, l’ostetrica Grazia Agostino terrà un incontro dedicato a tutti i genitori di bambini nati prematuri, in collaborazione con la consulente del portare Serena Colombo.

Sarà un’occasione per condividere le proprie esperienze e confrontarsi con altri genitori.