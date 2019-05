Gene Gnocchi al Dreams Festival a Loano

Sabato 13 luglio, alle ore 21:30, primo appuntamento con il Dream Festival con lo spettacolo di Gene Gnocchi all’Arena Estiva Giardino Del Principe di Loano.

Esilarante e con un’ironia pungente capace di coinvolgere e far ridere un pubblico variegato, sagace e irriverente, la sua satira non passa mai inosservata. A testimonianza di ciò sono presenti le innumerevoli copertine con cui, da lungo tempo, apre la trasmissione “DiMartedì”.

La sua passione per il calcio e l’umorismo che lo contraddistingue hanno portato anche alla nascita del celeberrimo “Rompipallone”, appuntamento fisso de “La Gazzetta dello Sport” in cui Gene Gnocchi dispensa battute, frecciate e molto altro ancora sul mondo del calcio.

Un evento unico con uno dei personaggi più popolari della tv degli ultimi 20 anni.

Vendita e prevendita biglietti per gli spettacoli di musica, cabaret, danza, teatro sul circuito Ticket One (on-line su ticketone.it ed in tutti i punti vendita affiliati) e a Loano presso il Mondadori Bookstore di via Garibaldi.