“Gelato Pazzo”, gara benefica di velocità per mangiatori di gelato

Varazze. Appello urgentissimo per tutti i mangiatori di gelato: giovedì 6 agosto alle ore 21 siete attesi sul molo Marinai d’Italia per partecipare alla quinta edizione del “Gelato Pazzo”, gara semiseria di velocità nel mangiare il gelato con intrattenimento e show cooking presentato da Donatella Casari.

L’evento ha finalità benefica a favore dell’ADSO Associazione Down Savona Onlus ed è organizzato da I Giardini di Marzo in collaborazione con Il Pesce Pazzo di Davide Petrini. La gara è riservata solo ai maggiorenni singoli o a squadre di 4 persone:

– Singoli: i concorrenti dovevano mangiare, nel minor tempo possibile, una vaschetta da 750 gr di gelato al fiordilatte, appositamente preparato dalla gelateria I Giardini di Marzo;

– A squadre formate da 4 persone: i concorrenti dovevano mangiare, nel minor tempo possibile, una vaschetta da 500 gr di gelato al fiordilatte a testa, appositamente preparato dalla gelateria I Giardini di Marzo. È possibile aiutare i propri compagni “ritardatari” solo dopo aver finito la propria vaschetta.

“Con noi si esibiranno in uno show cooking I Magnifici del Gelato – aggiunge Marco Venturino, titolare della gelateria – I nostri speciali ospiti saranno sempre i ragazzi dell’ADSO. Non potremo abbracciarci, baciarci e stringerci come tutti gli altri anni ma facciamo loro arrivare il calore attraverso un sorriso e cercando di donare un futuro anche attraverso la mascherina che indosseremo”.