Gastronomia e tradizione con “#Liguritudine e dintorni”

Da giovedì 1 a sabato 3 agosto a partire dalle 19 in via della Rovere ad Albisola Superiore avrà luogo la quinta edizione di “#Liguritudine e dintorni”, un evento dedicato alla gastronomia e alle tradizioni liguri. Dieci i ristoratori e le associazioni partecipanti che prepareranno piatti e menù con la formula dello street food.

Oltre al percorso gastronomico vi sarà un ricco programma di eventi collaterali: mostre fotografiche, arte, artigianato, libri, giochi gonfiabili, animazione per bambini e musica.

Giovedì 1 agosto

Ore 20.30: Giocosamente – ludobus con giochi ed animazione, a cura di CEA Riviera del Beigua (largo Gavotti);

Ore 21.00: Sotto il Gazebo – laboratorio creativo a cura dell’artista Cristina Sosio (vico Piazza, cartolibreria Sopra le Righe);

Ore 21.30: Musica dal vivo con Studio 54 disco band (piazza della palma);

Venerdì 2 agosto

Ore 20.30: La storia nel piatto – laboratorio creativo sul cibo, a cura di CEA Riviera del Beigua (via Vittorio Veneto);

Ore 20.30: In una Notte di Mezza Estate (teatrino delle ombre per raccontare le storie al chiaro di luna) a cura di Barbara Cerutti (via Vittorio Veneto);

Ore 20.30: dimostrazione del Gruppo Cinofilo I Lupi (largo Gavotti)

Ore 21.00: Angela Cascio presenta il libro per bambini “Cosa dovrei dire io? Storie, musica, risate…” (vico Piazza, cartolibreria Sopra le Righe);

Ore 21.30: Musica con Super Mario Dj (piazza della palma);

Ore 21.30: Sotto il Gazebo – laboratorio di cucina creativa con Silvia Grassini di Cucina WOW (vico Piazza). Prenotazione obbligatoria presso Cartoleria Sopra le Righe (348/7766325). Costo 10 euro.

Sabato 3 agosto

Ore 20.30: Croceropoli, a cura di PA Croce Verde (largo Gavotti);

Ore 20.30: Sopra e sotto il mare – laboratorio di cucina creativa a cura di Silvia Grassini, food artist CucinaWOW. Max 12 bambini da 6 anni. Prenotazione obbligatoria presso Cartoleria Sopra le Righe (via Vittorio Veneto);

Ore 20.30: Terra genera Arte (tanti modi per usare la terra e creare con la natura) a cura di Barbara Cerutti (via Vittorio Veneto);

Ore 21.00: Sotto il Gazebo – laboratorio creativo a cura dell’artista Cristina Sosio (vico Piazza, cartolibreria Sopra le Righe);

Ore 21.30: Musica con Super Mario Dj (piazza della palma).