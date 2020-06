Gaia de Laurentiis e Pietro Longhi tornano a Borgio Verezzi con “Diamoci del tu”

Tra i molti graditissimi ritorni sul palco del Festival Teatrale di Borgio Verezzi ci sarà quello di Gaia de Laurentiis in coppia con Pietro Longhi, in scena con “Diamoci del tu”, una deliziosa novità per l’Italia di Norm Foster per la regia di Enrico Maria Lamanna, in scena il 19 agosto.

Un asettico rapporto di lavoro pluriennale diventa sorprendentemente una spassosa, arguta scintillante relazione. Come un fiore sbocciato solo al momento giusto, la storia tra il burbero e scontroso datore di lavoro e la sua ineffabile collaboratrice ci offre lo spunto per una commedia deliziosa che cancella di colpo la ruggine di un lungo regime di incomunicabilità.

Il nuovo, improvviso scoprirsi riscatta sia lui che lei da anni di solitudine, di segreti e di dolori, prendendo molto presto una piega briosa e brillante. Lei sa tutto di lui. Lui non sa assolutamente nulla di lei. Non ha mai voluto saperne nulla, considerandola poco più di uno degli strumenti di cui si serve per il suo lavoro d’ufficio.

Così, in una fredda sera di novembre, i due cominciano a confrontarsi per la prima volta senza la formalità dei ruoli, arrivando presto a rivelazioni sorprendenti, ma anche divertenti e commoventi. Alle volte l’amore, come il paradiso… può attendere, ma al momento opportuno sa sempre come coinvolgere il nostro cuore. Una commedia brillante, romantica ma soprattutto da un finale per nulla scontato.

“Siamo felicissimi di dare un segnale positivo e dobbiamo ringraziare il direttore artistico Stefano Delfino e il sindaco Roberto Dacquino – afferma De Laurentiis – Con tutti i problemi che ci sono stringiamo i denti e cercheremo di infondere entusiasmo. In più mi sento una privilegiata a lavorare questa estate, al contrario dei miei colleghi che sono a casa”. A proposito della pièce l’attrice spiega: “Conoscevo già il testo ma non mi piaceva e non l’avevo capito, poi invece ho capito che è meraviglioso. Leggere tra le righe è molto importante per un’attrice ed era un mio limite, ora invece sono certa che il pubblico apprezzerà lo spettacolo”

“Voglio ringraziare Borgio Verezzi, dove ritorno dopo un po’ di tempo – dichiara invece il “compagno” di palco Longhi – Il nostro è uno spettacolo in cui abbiamo creduto molto e che parla d’amore e non. È la storia di due personaggi in cerca di voglia di tenerezza: lui uno scrittore, lei una governante che sta con lui da tempo. Una sera le chiede dove va e cosa fa e lei rimane stupita perché non le ha mai rivolto la parola. Ci sono dei colpi di scena da cui si scoprono delle cose che entrambi non sapevano l’uno dell’altra. I due personaggi si aiutano dunque a vicenda: è divertente e commovente e con un finale per nulla scontato, una scommessa che abbiamo vinto e a cui abbiamo dato l’anima. Se lo leggi a prima vista sembra solo carina, invece sotto sotto è molto di più”.