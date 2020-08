Fuochi e saldi all’insegna dei colori nel Ferragosto di Alassio

Alassio. Se la Festa dei Colori, intesa come l’abbiamo sempre potuta vivere e vedere, ha ceduto il passo alle normative in tema di distanziamento interpersonale ed emergenza sanitaria, lo spirito che la anima assolutamente no! I sette colori che animano gli altrettanti rioni hanno subito lanciato un contest che si concluderà con una sfilata, ridotta all’essenziale ma nel cuore della città.

Sette i costumi, uno per ogni colore che ognuno ha realizzato e fotografato, con scenografie splendide e suggestive che solo Alassio può offrire. Le immagini di questi costumi usciranno sugli account Facebook e Instagram di VisitAlassio e potranno essere votati attraverso i like e i cuori dei differenti social media. “Un costume per ogni colore ma sarà davvero splendido – spiegano gli organizzatori – Ogni rione ci ha messo tutta la sua fantasia, anima ed energia. Non vogliamo che la Festa dei Colori scompaia e anche quest’anno abbiamo voluto esserci, raccontare la nostra passione e più che mai la nostra voglia di vivere a colori”.

Un pensiero condiviso dall’amministrazione comunale che, sempre nell’ottica del rispetto delle normative emanate per far fronte all’emergenza sanitaria tuttora in corso, ha ritenuto di cancellare i tradizionali fuochi di Ferragosto, sostituendoli con un evento diurno nel segno del colore. Quello che avrà come epicentro il molo il 15 agosto è un vero e proprio spettacolo di colori nel cielo. “L’avevamo già proposto nell’aprile 2019 – spiega Massimo Parodi, presidente del Consiglio Comunale e incaricato alle Manifestazioni – Erano una vera novità, sono piaciuti moltissimo e soprattutto ci è piaciuto il legame proprio con la Festa dei Colori. Di qui la scelta di bissare l’evento”.

Ma c’è di più: oltre al countdown sancito dalla pubblicazione delle immagini su VisitAlassio, per il gran finale la tradizionale manifestazione “Saldinbanco” incontrerà la Festa dei Colori. Si sa: la vera vetrina delle occasioni in versione glamour è ad Alassio e si chiama “Saldinbanco”, l’evento organizzato dal Consorzio Alassio Un Mare di Shopping.

Il 17 agosto oltre cento boutique trasferiranno la loro merce in viale Guglielmo Marconi e corso Dante Alighieri, chiuse al traffico per l’occasione. A partire dalle ore 16 e sino a mezzanotte Alassio si trasformerà in un raffinato bazar a cielo aperto per offrire al pubblico l’opportunità irripetibile di acquistare capi e oggetti firmati a prezzi di realizzo e in sicurezza.

Non mancheranno le occasione di intrattenimento: musica, food & drink e la presentazione delle maschere della Festa dei Colori, che sfileranno tra i banchi per raccogliere gli ultimi like del contest lanciato sui social media.