Funeral Party a La Flaca Beach

Un omaggio allo stile di comunicazione “Taffo” e contemporaneamente un modo di esorcizzare la paura più grande per tutti. Per l’occasione La Flaca Beach sarà arredato a tema e i collaboratori si presteranno per ricreare la giusta atmosfera. Inoltre saranno a disposizione del pubblico tantissimi gadget Heineken per chi vorrà scattarsi una fotografia con la scenografia ad hoc messa a disposizione.

Uno schermo di quasi 3 metri con proiezioni a tema segnalerà l’ingresso. Per tutta la sera ingresso libero, consumazione facoltativa, party in spiaggia, musica by dj GG a partire dall’ora aperitivo.

Venite presto, che se fate tardi dovete correre a correre, si suda e se siete sudati e c’è corrente poi è un attimo!