“Frida Kahlo”: l’armonia della forma e del colore in una mostra per la Festa della Donna

Savona. La Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, o Festa della Donna, ricorre l’8 marzo di ogni anno per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in molte parti del mondo. Con la fine della guerra l’8 marzo 1946 fu celebrata in tutta Italia e vide la prima comparsa il suo simbolo, la mimosa, che fiorisce tra febbraio e marzo, secondo un’idea di Teresa Noce, Rita Montagnana e Teresa Mattei.

Per l’occasione dal 1 marzo al 6 aprile su Facebook l’Associazione Culturale “Renzo Aiolfi” promuove la mostra “Frida Kahlo – La rivoluzione è l’armonia della forma e del colore e tutto esiste, e si muove, sotto una sola legge: la vita”.

L’esposizione intende collocarsi nell’orizzonte della riflessione sulle tante battaglie già fatte dalle donne e su quelle, ancora molte, che si devono fare portando come esempio la storia di Frida Kahlo, simbolo del femminismo contemporaneo, che ha abbracciato la libertà come suo unico credo, e prendendo spunto dalla sua frase inserita come titolo dell’iniziativa stessa.

“Chiediamo ‘riflessioni’ sia alle nostre artiste sia ai nostri artisti perché parlare di diritti e libertà vuol dire parlare di civiltà – afferma la curatrice e presidente dell’associazione Silvia Bottaro – Grazie a chi vorrà cimentarsi con la propria sensibilità su tale argomento, forse non facile, ma molto attuale: questo periodo pandemico ci porta ad essere più responsabili verso sé e gli altri e, perciò, più riflessivi sui grandi argomenti della nostra civiltà per progettare un futuro migliore, almeno si spera!.

“Gli artisti hanno una marcia in più perché pennelli, colori, forme, immagini fissate con l’obiettivo sono il loro pane quotidiano e la loro sensibilità è capace di cogliere capillarmente aspetti, sfumature del pensiero, dell’animo, dell’ambiente che ci aiutano a ‘penetrare’ il tema in questione”, conclude Bottaro.