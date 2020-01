Free Yoga sul molo Bestoso

Domenica 5 gennaio sul pontile Bestoso ad Alassio torna il Free Yoga. A centinaia durante l’estate l’hanno potuto testare, complice la bella stagione: ogni mattina hanno iniziato la giornata con il saluto al sole proprio mentre la palla di fuoco faceva capolino dall’orizzonte. Ma Free Yoga esiste tutto l’anno, tutti i giorni, gratuito e aperto a tutti presso il centro Essere Yoga e Benessere con vari orari e livelli per adulti, donne, donne in gravidanza, uomini, terza età, bambini, sportivi.

Free Yoga​ torna sul molo Bestoso per ribadire un concetto molto caro alla Città del Muretto, dove lo sport all’aria aperta si pratica tutto l’anno e il mare e la spiaggia sono il contesto per qualsiasi disciplina in qualsiasi stagione.

In caso di maltempo Free Yoga vi aspetta presso il centro Essere Yoga e Benessere, in via Neghelli 151 ad Alassio.