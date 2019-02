“fratello+sorella” – Allo Spazio Bruno con l’Hansel e Gretel di Kronoteatro

Appuntamento domenicale per la Kronostagione: domenica 24 febbraio alle ore 17 allo Spazio Bruno andrà in scena “fratello+sorella” di Kronoteatro, spettacolo liberamente ispirato ad “Hänsel und Gretel” dei fratelli Grimm (fuori abbonamento).

Con Tommaso Bianco, Andrea Conserva e Viola Lo Gioco, “fratello+sorella” è una lettura onirica della fiaba dei fratelli Grimm che analizza la solitudine, le ansie, le paure dei ragazzi che non vengono aiutati a crescere, ad essere indipendenti. Un mondo buio e spaventoso che dobbiamo abitare e combattere come prova iniziatica per poter preparaci alla maturità, alla vita.

La conosciuta storia di Hänsel e Gretel, fiaba iniziatica per eccellenza, viene, in questa messinscena, contaminata con altri racconti per bambini dei fratelli Grimm, nelle quali ricorrono temi, simboli ed immagini comuni: il bosco, sentiero obbligato in un percorso di crescita, il cibo, che manca e che è trappola per gli affamati, le matrigne, crudeli soggiogatrici di padri inesistenti e le streghe cieche, affamate e cannibali. I protagonisti di questo spettacolo, abbandonati dai simulacri immobili dei genitori, dovranno attraversare un freddo bosco di lamiere, abitato solo da uccelli notturni e rapaci.

“Fratello+sorella è uno spettacolo che lascia molto spazio all’immagine e all’atmosfera nel tentativo di raccontare una storia tanto vecchia quanto carica di significati nascosti e allegorie misteriose”, spiega Kronoteatro. La regia è di Maurizio Sguotti, le scene e i costumi di Francesca Marsella e le musiche di MaNu!.

Biglietteria aperta martedì e sabato dalle ore 16 alle 19

Apertura botteghino Spazio Bruno ore 16:30

Ingresso: posto unico € 15 / studenti under 26 € 12