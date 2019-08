Frankie Hi Nrg in concerto a Finale Ligure

Giovedì 29 agosto alle ore 20 piazza Vittorio Emanuele II accoglie uno degli eventi più attesi della stagione: grazie alla collaborazione tra i giovani organizzatori di Play Crew, il consorzio I Feel Good Finale e l’Assessorato al Turismo, a fine estate ritorna “La Musica MiFa”, festival che da sempre propone musica a 360 gradi con artisti internazionali e talenti locali.

Quest’anno è la volta di Frankie Hi nrg, uno dei rapper, autori e compositori più talentuosi della prima scena italiana di hip-hop, un catalizzatore che ha trasformato insieme a pochi altri un fenomeno underground in una rigogliosa scena artistica che continua a dare frutti dopo più di vent’anni. Era infatti il 1997 quando l’artista pubblicava “Quelli che ben pensano”, pezzo ancora oggi riconosciuto come il miglior disco rap italiano di sempre.

Insieme a lui sul palco Pietro Giay, giovane cantautore torinese classe 1996, e il deejay Ma Nu. Prima e dopo il live animerà la serata dj Smooth.