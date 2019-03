Franco Rebagliati presenta il libro “Savona Letimbro. Una stazione in guerra”

Sabato 30 marzo alle ore 16:30 nella Biblioteca Civica “Eugenio Montale”, in piazza san Bartolomeo, Franco Rebagliati presenta il suo libro “Savona Letimbro. Una stazione in guerra (1914-18) – Ferrovieri e treni nel primo conflitto mondiale”, edito dal Dopolavoro Ferroviario di Savona in collaborazione con la Società Savonese di Storia Patria. Introduce l’Associazione Culturale “U Campanin Russu”, che cura l’evento con il patrocinio dell’Assessorato comunale alla Cultura.

Per l’ampiezza della documentazione prodotta merita di essere letto il libro di Franco Rebagliati, che raccoglie una infinita serie di testimonianze e accenna temi che meriteranno ulteriori approfondimenti. Intervengono l’assessora Mariangela Calcagno e il presidente dell’associazione Giovanni Ghione.