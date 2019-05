Franco Neri al Dreams Festival a Loano

Giovedì 18 luglio, alle ore 21:30, nuovo appuntamento con il Dream Festival con lo spettacolo di Franco Neri all’Arena Estiva Giardino Del Principe di Loano.

Torinese doc d’origine calabrese, classe 1963, attore comico e cabarettista da sempre, Franco Neri inizia frequentando la scuola di recitazione e di teatro a cavallo degli anni ’70/’80 presso il Teatro Sperimentale di Grugliasco diretto da Marco Obby. Nel 1982 il suo primo spettacolo di cabaret “Professione Meridionale” è ovunque. Nel 2003 nasce “Franco, oh Franco!” ovvero come vivere felici al nord mangiando pane e melanzane; un calabrese integrato al nord: vita, vicissitudini e folklore.

La presenza a “Zelig Circus” nel 2003 e nel 2004 rafforza la sua popolarità avvicinandolo ancora di più alla gente. Nell’estate continua a portare in tour il proprio spettacolo e nelle sale italiane esce il film “Sono tornato al nord” e in seguito diventa co-conduttore di “Striscia la notizia”, al fianco di Ezio Greggio. Numerose le sue partecipazioni a sitcom e trasmissioni televisive.

Vendita e prevendita biglietti per gli spettacoli di musica, cabaret, danza, teatro sul circuito Ticket One (on-line su ticketone.it ed in tutti i punti vendita affiliati) e a Loano presso il Mondadori Bookstore di via Garibaldi.