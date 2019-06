Franco Branco dj in tour ad Albenga

Il compito di dj professionale è certamente quello di selezionare dell’ottima musica per proporla e coinvolgere il pubblico. Questo è quello che capiterà venerdì 28 giugno alle ore 21:30 in viale Italia ad Albenga con Franco Branco dj, tour nazionale 2019, nell’ambito dell’attesissimo Street Food Festival nazionale, che nel fine settimana farà tappa nella zona a mare della Città delle Torri.

“La musica di questa estate 2019 è davvero piena di buone novità musicali con i soliti tormentoni che non possono certamente mancare ma vi sono anche alcuni brani che, oltre ad essere davvero orecchiabili, sono incredibilmente ballatissimi e coinvolgenti, come Ed Sheeran e Justin Bieber con I don’t care, Klaas con I’ve been o la stupenda colonna sonora estiva proposta da LP con Girl go wild, senza naturalmente dimenticare i brani ritmici e colorati made in Italy”, dichiara Franco Branco dj.

“Credo che la location vicino al mare, un bel palco nel bel mezzo di viale Italia, dell’ottima musica da ballare e una cornice ambita e molto attuale come lo Street Food Festival rappresentino per Albenga ma anche per la nostra zona un’occasione per assaggiare i primi sapori e profumi dell’estate appena iniziata – aggiunge il “dj del mare” – È sicuramente importante offrire ai nostri ospiti la possibilità di ballare in piazza e sgranchirsi un po’ le gambe dopo il lungo inverno”.