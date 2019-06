Francesco Tesei al Dreams Festival a Loano

Domenica 2 agosto, alle ore 21:30, Francesco Tesei in scena al Dream Festival all’Arena Estiva Giardino Del Principe di Loano.

Nel suo spettacolo il pubblico non è semplice spettatore, ma diventa il vero protagonista giocando insieme a Francesco con i cinque sensi, con il pensiero, con la percezione, l’immaginazione e la comunicazione.

Come un vero e proprio “giocoliere della mente” (da cui il titolo dello show, cioè “Mind Juggler”) Francesco Tesei compie “evoluzioni ed acrobazie” con ciò che comunemente riteniamo una delle cose più intime e personali, i nostri pensieri, per poi confondere sensi e percezioni, sfiorando in maniera provocatoria temi eterni e comuni ad ogni uomo. “Cosa so di me stesso? Quanto sono libero? Cosa mi lega agli altri? Che cos’è la realtà?”

Vendita e prevendita biglietti per gli spettacoli di musica, cabaret, danza, teatro sul circuito Ticket One (on-line su ticketone.it ed in tutti i punti vendita affiliati) e a Loano presso il Mondadori Bookstore di via Garibaldi.