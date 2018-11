Francesco Bova presenta “La leggenda dei pesci bambini”

Venerdì 30 novembre alle ore 21 nell’ambito della rassegna “Museo d’autore” lo scrittore Francesco Bova presenterà il suo romanzo “La leggenda dei pesci bambini”. Durante la serata, a cui parteciperanno Lucia Scalia e Delly Potente, l’autore presenterà la genesi del libro e sarà a disposizione per rispondere alle domande dei partecipanti.

Dichiara Giulia Rossi, consigliere di Tovo San Giacomo delegata al museo:

Con questa rassegna vogliamo rendere ancora più vivace l’offerta culturale del nostro Museo offrendo nuove occasioni di incontro dove poterci confrontare in un ambiente suggestivo come la sala eventi del Museo Bergallo. Questa rassegna, come quella della passata estate al Poggio di Tovo, hanno avuto un buon riscontro di pubblico segno che c’è voglia di leggere e di dedicare, in questa società alquanto frenetica, ancora del tempo alla lettura di un buon libro.