Francesca Cavallero presenta “Le ombre di Morjegrad”

Mercoledì 8 gennaio alle ore 18 nella sala di rappresentanza della Biblioteca Civica “F. C. Rossi”, in via Ospedale Baccino 28, a Cairo Montenotte Francesca Cavallero presenta il libro “Le ombre di Morjegrad”, edito per Urania.

Francesca Cavallero, valbormidese, fin da giovane si dedica alla scrittura creativa. Nel 2012 è stata tra i finalisti del Premio Stella Doppia, indetto da Urania, con il racconto “Come polvere in una clessidra rotta”. Con il libro “Le ombre di Morjegrad” vince il Premio Urania 2018.

Converseranno con l’autrice Antonella Ottonelli e Giuliana Balzano. Interverranno con alcuni sketch Monica Porro e Laura Di Fonzo.