“Flower Power” – 50 anni di Woodstock con il Gruppo Caronte

Il Gruppo Caronte ha inaugurato la 28edizione degli itinerari turistico musicali “Girovagando in Musica”, una nuova esperienza di emozioni e sorprese con grandi eventi dislocati lungo i mesi estivi fra cave, siti archeologici, spiagge, isole, monti, ruscelli…

Nell’organico tradizionale composto da Alice Mafessoni al flauto, Alberto Martinelli al violino, Gabriele Miglioli al violoncello, Elena Trovato all’arpa e Luigi Signori a pianoforte e voce propone, oltre al tradizionale repertorio classico e pop rock, nuovi programmi come “Flower Power” per i cinquant’anni di Woodstock con la prima esecuzione sabato 1 giugno alle ore 16 nell’ex cava in località Cappellotti a Borghetto Santo Spirito.

Saranno eseguiti brani di Baez, Joplin, Hendrix, Santana, Creedence Clearwater e altri.