Florilegio di essenze musicali con gli artisti del Coro del Teatro Carlo Felice

Nel contesto della manifestazione “Fior d’Albenga” martedì 30 aprile alle ore 16 nello splendido Auditorium San Carlo si esibiranno gli artisti del Coro del Teatro Carlo Felice di Genova: il soprano Ileana Guidarini, il tenore Giampiero De Paoli e il basso e pianista Gianmaria Patrone.

Un ipotetico viaggio nel tempo… un bouquet fatto di melodie intramontabili e seducenti note di emozioni e suggestioni… un invito al viaggio in epoche e paesi lontani per riscoprire le celebri pagine del repertorio operistico… Si eseguiranno pezzi corali e solistici tratti da autori quali Mozart Mascagni e Bizet e, non ultime, alcune celeberrime canzoni degli anni ’40.

L’organizzazione è a cura dell’Associazione culturale Governo Ombra in collaborazione con l’artista Barbara Furari e il Comune di Albenga.