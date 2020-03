“Flashmob Sonoro!”: il Coronavirus non spegne la Liguria

“Non importa saper leggere la musica, suonare uno strumento o possederlo: basta anche cantare una canzone o far suonare le pentole di casa, l’importante è farci sentire perché la musica è la migliore medicina per curare l’anima e in questo momento ne abbiamo bisogno. Quindi sì, rompiamo il silenzio!”.

Viene descritto così su Facebook il “Flashmob Sonoro!”, nato per “rompere il silenzio” delle città durante questi giorni di emergenza sanitaria a causa della diffusione del Coronavirus. “È un evento che non mira al perfezionismo ma è un esperimento di socialità a distanza – spiegano gli organizzatori – I vostri video potete caricarli direttamente sulla bacheca dell’evento in modo da condividere con tutti la memoria dell’esperienza!”.

L’iniziativa è in programma venerdì 13 marzo alle ore 18. Chi vorrà potrà partecipare affacciandosi dalle finestre delle proprie abitazioni cantando, suonando e “cercando di rallegrare e infondere un po’ di buon umore in un momento così difficile per tutti”.

Un altro flashmob è in programma sabato 14 marzo alle ore 12. In questo caso le persone sono invitate ad uscire sui balconi delle proprie case per “farci un grosso applauso per tutto quello che ognuno di noi sta facendo per questa nazione”, come si legge nel post che sta circolando sui social media.