“Fish Art” – 150 taglieri in una mostra benefica

Martedì 9 (inaugurazione alle ore 18), mercoledì 10, sabato 19 e domenica 20 luglio in Pozzo Garitta verranno esposti 150 taglieri in attesa delle offerte da parte di chiunque per completare l’operazione “Solidarietà”, che oltre cento artisti ormai da cinque anni hanno intrapreso per aiutare le famiglie in stato di necessità.

L’offerta minima per un’opera sarà 50 euro, per due 80 euro, per tre 100 euro. Con 100 euro sarà quindi possibile portare a casa tre taglieri d’autore e fare una grande opera di solidarietà umana.