“Firmacopie” a Pietra Ligure con la giovane scrittrice Alessandra Cagnino

Pietra Ligure. Lunedì 24 agosto, nell’ambito dell’evento “firmacopie”, la giovane scrittrice pietrese Alessandra Cagnino, 22 anni, presenterà il suo ultimo libro: “Unica a modo mio, proprio come te”, che racconta un tema difficile e scottante come l’anoressia, con una chiave autobiografica speciale e inedita.

L’iniziativa si terrà dalle 17.00 alle 19.30 e dalle 21.00 alle 23.00 presso la libreria del centro pietrese “l’Acchiappasogni”, in piazza La Pietra 4.

Parole forti e riflessive quelle della giovane autrice pietrese, ma anche di speranza e voglia di ricominciare dopo un capitolo buio della sua vita: “In poche ore desidero regalare ai lettori l’idea di come, a volte, si possa imparare a non perdersi più di vista… Questo libro nasce per chi ha avuto bisogno di una carezza in un periodo non semplice della propria esistenza, nasce per chi è un estremo/a sognatore/sognatrice e decide di spiccare il volo per scoprire come possa essere questa terra, vista dall’alto…” racconta l’autrice in vista dell’evento.

“… Quando vedo, per la prima volta, il video realizzato per la presentazione del libro mi commuovo, mi commuovo per come la sofferenza sia stata così capace di segnare molti dei miei giorni; mi commuovo perché racconto di un tempo che non sa tornare. Se mi guardo dietro, ritrovo ogni singolo passo compiuto e questo mi rende, nel tempo, una persona consapevole…” conclude la scrittrice pietrese.

(VIDEO)