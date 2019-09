“Fiori Frutta Qualità” – Le spezie dall’antichità ai giorni nostri

Sabato 28 e domenica 29 settembre dalle ore 10 fino al tramonto il centro storico di Celle Ligure sarà trasformato per il dodicesimo anno consecutivo in uno splendido giardino ricco di colori e profumi: una full immersion per conoscere e apprezzare la migliore selezione di piante da vivaio e i metodi naturali per coltivarle, un insolito percorso in cui si potranno osservare, apprezzare e acquistare piante poco note, da orto e da frutto, rare, insolite e curiose.

Il tema di quest’anno è dedicato alle spezie dall’antichità ai giorni nostri: le migliori spezie del mondo saranno presentate attraverso laboratori e un’esposizione che potrà esaltarne tutte le qualità presso Spazio 22 in via Boagno.

Nella Sala Consiliare sarà allestita la mostra “Sogno – Confine – Equilibrio” di Nadia Presotto e Renato Luparia come segno d’amore per la natura e il territorio. Lo spazio incontri sarà animato da presentazioni di libri, conversazioni verdi e incontri con gli esperti che illustreranno particolari tecniche di coltivazione.

La manifestazione avrà luogo anche in caso di pioggia.