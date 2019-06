Domenica 23 giugno a Testico si svolgerà la seconda edizione di “Fior di Testico” organizzata dal Comune.

Come lo scorso anno l’evento è suddiviso in una “Gara di composizione floreale” riservata agli abitanti del capoluogo e frazioni che impreziosiranno i loro giardini o balconi con creazioni floreali dettate dalla loro fantasia.

La prima edizione si è svolta lo scorso giugno con successo e ha destato ammirazione generale ottenendo una risposta positiva da parte del pubblico. La gara di composizione floreale,strutturata in due categorie,ha avuto tra le vincitrici Francesca Cuppari che quest’anno, nel mese di maggio, ha vinto il primo premio per la categoria ” L’heure mauve en montagne” al 51 concorso internazionale di Bouquets indetto dal Garden Club di Monaco. Quest’anno si prevede nuovamente una partecipazione di Amatori anche di fama internazionale e la giuria sarà, come per la prima edizione,composta da giudici dell’I.I.D.F.A..

La gara ” Casa fiorita” è il completamento di una manifestazione dedicata alla creatività espressa attraverso i fiori con ulteriori abbellimenti delle proprie abitazioni per rendere il borgo ancor più ospitale in un giorno particolare, quello del Corpus Domini che,per tradizione, in Liguria viene folcloristicamente esaltato con le infiorate dinnanzi alle chiese.

Le gare si concluderanno nel corso della mattinata e alle h 16 avrà luogo la premiazione nell’ oratorio di Sant’Antonio Abate. Per l’ occasione verranno esposte opere del pittore e fotografo Umberto Udovicich, originale interprete dell’ arte del collage con foglie e fiori pressati.