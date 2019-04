Fior d’Albenga 2019

“Fior d’Albenga” è la grande kermesse floricola che inonda ogni anno il centro storico di Albenga con fiori e profumi delle aromatiche della piana. L’edizione 2019 è arricchita dalla colonna sonora della musica italiana, filo conduttore dell’evento principe della primavera ingauna.

Una particolare passerella a forma di tastiera musicale permette a turisti e visitatori di immergersi nell’atmosfera floreale e immortalarsi in uno scatto selfie. L’aiuola dedicata a Jovanotti (il cui concerto sarà il principale appuntamento dell’estate ingauna) è stata disegnata direttamente dall’assessore Alberto Passino, progettata dall’ingegner Raiko Radiuk ed eseguita dalla ditta Michele Neri. Le aiuole e gli allestimenti floreali sono invece curati dall’azienda Agricoltura e Giardino di Rapa e Barbera.

Saranno presenti eventi per tutti: dai bambini, con appuntamenti in piazza del Popolo con il Pagliaccio Pampero e la compagnia teatrale I Senzatetto, mostre d’arte e fotografiche, mercatini in piazza san Domenico, una giornata dedicata agli sposi in piazza dei Leoni, le passeggiate tra le torri con le guide che illustreranno le bellezze di Albenga, le associazioni di categoria agricole che faranno conoscere i prodotti della Piana.

Insomma un pout-pourrì di colori e profumi e un calendario in continuo aggiornamento che si concluderà l’11 e il 12 maggio con “Open Albenga”, il golf nel centro storico: di seguito, il calendario completo dell’evento.

“Ringraziamo tutte le aziende e le associazioni che hanno collaborato per l’ottima riuscita della manifestazione, sotto la regia e il coordinamento dell’associazione Fior d’Albenga – afferma Giuseppe Rossi, neopresidente dell’omonima associazione – una nuova esperienza che mi ha molto arricchito e allo stesso tempo emozionato vista la mia provenienza come dirigente dell’Istituto Agrario di Albenga. Sono soddisfatto del buon esito e della qualità generale degli allestimenti, un impegno da parte di tutte le realtà che ha dato esiti molto positivi. Questa manifestazione ha una grossa valenza grazie al binomio turismo e agricoltura, due realtà importanti per la nostra piana e sulle quali continueremo a lavorare incessantemente. Il numero di vasi impegnati si aggira sui 10mila pezzi, a conferma della grande importanza del comparto agricolo, florovivaistico e rappresenta una vetrina importante per la città e per lo sviluppo turistico e produttivo delle stesse aziende”.

“Ringrazio l’associazione e tutte le aziende intervenute – dice Passino – in particolare i nostri sponsor Termotecnica Pericoli e Coop Liguria e i partner Mway Communication & Events di Mattia Righello e Ops Group che ogni anno sostengono e continuano a investire su questo grande evento. Attendiamo ora il giudizio definitivo della giuria popolare che dovrà votare l’aiuola più bella e che verrà consacrata nella giornata finale del 12 maggio in concomitanza con l’evento conclusivo ‘Open Albenga’”.