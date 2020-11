Finale Ligure, tour tra paesaggi e cultura nella “Mecca” della mountain bike

Tutti conosciamo Finale Ligure come meta turistica marittima ma non tutti sanno che è una vera e propria meta per moltissimi biker di tutto il mondo. Esiste infatti un percorso ad anello che comprende gran parte dei sentieri più belli in assoluto, con panorami pazzeschi e trail mozzafiato.

Alla fine del tour ci recheremo a Finalborgo, recensito come uno dei Borghi Più Belli d’Italia nel 2004. Chiuso tra mura medievali ancora ben conservate, intervallate da torri semicircolari e interrotte solo in corrispondenza delle porte, oltre ad essere uno dei centri storici meglio conservati del savonese Finalborgo offre subito al visitatore una sensazione di protezione e raccoglimento.

All’interno delle mure vi è un reticolato di vie disposte perpendicolarmente tra loro che creano scorci affascinanti. Tra vicoli stretti e piazzette il fascino di Finalborgo è dovuto anche alla Pietra del Finale, l’ardesia che adorna portoni e si modella in colonne, diamanti e ornamenti.

Due anime convivono all’interno di questo borgo: una nobile rappresentata dai palazzi quattrocenteschi e di epoca rinascimentale, una più vivace, popolare, fatta di negozi e botteghe artigiane. Finalborgo ebbe infatti il maggior sviluppo durante il Medioevo, quando fu capitale del Marchesato di Finale, governato dai Del Carretto e sotto la Spagna (XVII secolo).

Dunque un tour unico nel suo genere, di 27 km con un dislivello di 650 metri, per veri e propri esperti (indice di difficoltà: 4 su 5) e insieme alle guide riconosciute dall’Accademia Nazionale di Mountain Bike. Ritrovo presso il parcheggio di piazza Caduti di Nassiriya, partenza alle ore 9:30.