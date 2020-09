Finale Ligure, tour delle grotte tra Montesordo e Pianmarino

Finale Ligure. Spostandoci nei pressi dell’abitato di Montesordo ci immergeremo in un’area in cui il carsismo nel Finalese trova attualmente la sua massima espressione: il “sistema” Pianmarino – Poussanga – Pollera – Buio.

Erosioni calcaree, pianori e doline, pareti come enormi alveari e soprattutto grotte: l’Arma Pollera, do Principàa, di Sant’Eusebio e altre. L’eventuale presenza di bambini accompagnati permetterà il racconto della favola ambientata in questi luoghi “Qui comanda l’acqua, comanda il vento”.

Servizio di visita guidata: 12 € (ridotto 10 € per under 14 e altre categorie). Luogo di ritrovo: Area Monumentale di Perti Alta (piazza). Pranzo al sacco in autogestione. Prenotazioni entro venerdì 18 settembre. Abbigliamento da escursione con obbligo di scarponcini e borraccia, dispositivi di protezione individuale; torcia opzionale. L’escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.

Regolamenti e informative saranno inviate ai partecipanti. Luca Sibona, accompagnatore naturalistico ed educatore, potrà modificare o annullare l’attività. Le escursioni sono possibili su richiesta anche in altre date. Non dimenticare i nostri trek a lunga percorrenza e i laboratori per bambini on demand!