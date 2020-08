Finale Ligure riscopre la magia del vinile e dei mix con la Fiera del Disco

Finale Ligure. Da mercoledì 12 a giovedì 13 agosto in piazza Vittorio Emanuele II a Finalmarina e da venerdì 14 a sabato 15 agosto in piazza Porta Testa a Finalborgo si tiene la Fiera del Disco, appuntamento per appassionati, collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica.

Quattro giornate ricche di eventi per riscoprire la magia del vinile a 33, 45 e 78 giri, dei mix, dei cd, dei dvd e dei più diversi gadget, oltre naturalmente a preziosi memorabilia musicali.

Troveremo espositori da tutta Italia, selezionati da Ernyaldisko e specializzati in tutti i generi musicali: metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano e molti altri. Avremo inoltre occasione di curiosare tra stampe musicali, poster, custodie dedicate, gadget originali e preziosi e rari memorabilia autografati, un’immersione totale nel mondo della musica.

Sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli espositori. Potrete inoltre diventare parte attiva di una community di appassionati con i quali condividere la vostra passione per la musica e il vinile.