Finale Ligure, riapre il teatro Aycardi: protagonista del progetto “Museo Diffuso”

Da domenica 21 giugno riapre al pubblico il Teatro Aycardi in Finalborgo. Sarà aperto tutte le domeniche dalle 10 alle 13 e i sabati in orario 17 – 20.

Una sobria facciata dipinta a finte architetture sul fronte curvilineo di piazza Aycardi a Finalborgo nasconde il Teatro Aycardi, il più antico teatro ottocentesco conservatosi in Liguria. Si tratta di un piccolo gioiello, espressione della florida vita sociale e culturale che animava il Borgo in quel periodo.

“Un piccolo teatro sì, ma elegante vi fu fatto edificare – scriveva Goffredo Casalis nel 1840 – in sul principio di questo secolo da varie persone di questa città a proprie spese”.

Le più importanti famiglie di Finalborgo, nel 1803 avevano, infatti, stilato un programma con l’intento di dotare la città di “un conveniente locale” che contribuisse ad abbellirla, “all’istruzione della gioventù, ed a formare i buoni costumi”. Il teatro, capace di 250 posti distribuiti in 24 palchi e una piccola platea, fu ricavato utilizzando l’Oratorio dei Padri delle scuole Pie, secondo il disegno dell’ingegnere Nicolò Barella.

Il teatro Aycardi fu chiuso per inagibilità nel 1965. Dopo un lavoro di recupero integrale il teatro è ora aperto alle visite nell’ambito del progetto “Museo Diffuso del Finale”: è stato realizzato anche un video promozionale. Inoltre in occasione della “Notte romantica” di sabato 27 giugno il teatro si animerà durante la serata in collaborazione con Finalborgo.it.