Finale Ligure, i supereroi vintage di Marvellini in mostra da Tabù

Finale Ligure. Andrea, in arte Marvellini, mette a disposizione degli altrui occhi e cuori fotografie impreziosite da pregiate e uniche cornici di legno antico intarsiato e dipinto. E così, usciti a nuova luce, occhieggiano dal tempo di mai e di sempre Goldrake Natante, la Signora Ragnetti, il Batbarbone, Nonno Scudo e via via, veleggiando in questa galleria di supereroi vintage.

Molti hanno una maschera e non è estraneo il simbolismo del doppio, concetto così intimamente legato alla fotografia. L’intera operazione è un atto d’amore verso la fotografia di un artista che, non rivelando nemmeno la sua reale identità, ha costruito un castello di mezze verità per arrivare ad una verità tutt’intera.

La qualità, la perizia artigianale, il gusto, la sensibilità, l’ironia, l’originalità, il gioco e la curiosità, che, se frullati tutti insieme nelle giuste dosi, producono un nettare che può rendere – magari per un solo momento – la vita più leggera e che, tornando con i piedi per terra, testimonia lo spessore enorme degli autori.

Fotografo che usa autentiche foto d’epoca reperite qua e là e poi, sulla base dell’idea di volta in volta partorita, fotografa nel suo studio gli “accessori” (caschi spaziali, maschere futuribili, eccetera), curando maniacalmente tecniche, emulsioni, illuminazione ed effetti per arrivare ad un risultato assolutamente “coevo” con l’originale.