Finale Ligure, escursione in barca a vela sulla rotta dei cetacei

Finale Ligure. Sabato 10 ottobre sarà una giornata a diretto contatto con il mare grazie all’escursione in barca a vela sulla rotta dei cetacei con la guida Serena Siri: un evento slow all’insegna dei ritmi dell’ambiente naturale che ci circonda e alla scoperta della biodiversità del Mar Ligure.

Il ritrovo è fissato alle ore 9:30 presso la sbarra del porto. L’escursione prevede la navigazione a vela in mare aperto (per chi lo desidera possibilità di nozioni di vela accompagnati dallo skipper), l’osservazione e il riconoscimento delle specie marine (sea watching), l’attività di whale watching in mare aperto accompagnati da guida ambientale certificata associata AIGAE e il pranzo a bordo. Il rientro è previsto per le ore 17:30.

L’equipaggiamento consigliato consiste in abbigliamento a strati, macchina fotografica, binocoli, costume. Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 16 del 9 ottobre. La quota di partecipazione è di 90 € a persona (minimo 8 partecipanti, prezzo convenzionato per gruppi familiari), comprende il parcheggio presso il porto e non comprende gli spostamenti da e per i luoghi di ritrovo.