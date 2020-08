Finale Ligure corre con la VIII edizione della Borgo by Night Running

Finale Ligure. Sabato 22 agosto dalle ore 19 si correrà l’ottava edizione della Borgo by Night Running, classica di 5 km, non competitiva, a passo libero e aperta a tutti, che si svolgerà, seguendo le normative vigenti in tema di Covid-19, con partenza e arrivo da piazza Porta Testa a Finalborgo, lungo un percorso completamente nuovo e realizzato con la collaborazione tra gli organizzatori dell’associazione sportiva RunRivieraRun, il Comune e la Polizia Locale.

Il tracciato della corsa è stato denominato “Percorso dei Monumenti di Finalborgo”, in quanto mostrerà la bellezza delle Chiese San Sebastiano e Sant’Eusebio, Castel Govone, Castel San Giovanni e il Complesso Monumentale Santa Caterina. La volontà di organizzatori e amministrazione civica è infatti dare un segnale di ripartenza e creare, sempre nel rispetto delle regole, iniziative che possano essere attrattive sia per i tanti turisti sia per coloro che amano lo sport in generale, running e walking nel caso specifico.

Dopo la Up & Down di Pietra Ligure del 12 luglio anche la Borgo by Night Running dovrà chiaramente tener conto delle normative antiCovid-19: mascherine obbligatorie pre e post corsa, distanziamento di 1 mt all’atto delle iscrizioni e del ritiro pettorali, partenza a griglie di 6 persone ogni 30 secondi, no docce e ristoro finale per evitare assembramenti, deposito borse autogestito, premiazioni per i primi 5 uomini e le prime 5 donne, premi di categoria.

A Porta Testa, uno degli ingressi per entrare nel borgo, si raccoglieranno le iscrizioni esclusivamente dalle 15 alle 17 con ritiro pettorale dalle 18 alle 18:50.